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Dünya

Rusya: IŞİD'in 'savaş bakanı' etkisiz hale getirildi

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA-(DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçağının Deyrizor kentindeki yönetim noktasına açtığı ateş sonucunda IŞİD'in "Savaş Bakanı"nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

08 Eylül 2017 12:43

Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA-(DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçağının Deyrizor kentindeki yönetim noktasına açtığı ateş sonucunda IŞİD\'in \"Savaş Bakanı\"nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rus haber ajansı Ria Novosti\'de yer alan haberde, Halimov ve 3 saha komutanının teröristlerin yönetim noktasındaki toplantı sırasında öldürüldüğü belirtildi. Bunların arasında bölgeye yeni gelen teröristlerin IŞİD sahasına gönderilmesinden ve finans konularından sorumlu Aş-Şimali de yer alıyordu.

 Ayrıca, Hava Kuvvetleri\'nin 40 teröristi de yok ettiği belirtildi. Açıklamalarda, \"Elde edilen bilginin ve Hmeymi hava üssünden hedefin belirlenmesinin ardından nokta atışı yapan Su-34 ve Su-35 olmak üzere 2 uçak havalandı\" denildi.

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