Rusya: IŞİD’in kimyasal silahlara erişimi var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ortadoğu'daki IŞİD ve diğer cihatçı grupların kimyasal silahlara erişebildiğini ve bunları kullanmaktan çekinmediğini söyledi.

Sputniknews’in haberine göre, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova, ''IŞİD ve bazı diğer radikal İslamcı grupların Ortadoğu'da kimyasal silah bileşenleri ve teknolojilerine erişimi var. Bunları Suriye ve Irak'ta daha aktif olarak kullanmaya başladılar'' dedi.

IŞİD’in eskiden kimyasal silah olarak klor gazı kullandığını bildiklerini belirten Zaharova, şu anda ise hardal gazı kullandıklarına dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.

“Sekiz maddelik bir Suriye planı sunmadık”

Zaharova'ya, Birleşmiş Milletler kulislerinde dolaştığı söylenen ve Rusya'nın Suriye krizine siyasi çözüm önerilerini içeren sekiz maddelik bir plan bulunduğu yönündeki haberler de soruldu. Zaharova da Rusya'nın böyle bir belge önerdiğine dair haberleri 'gerçeklerin saptırılması' olarak tanımlayıp ''Bunlar gerçekleri yansıtmıyor'' dedi.

“Lavrov Suriye toplantısına katılacak”

Bu arada Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'deki çatışmaların son bulması için Viyana'da cumartesi günü üçüncü turu düzenlenecek olan toplantıya katılacağını da bildirdi.