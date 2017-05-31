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BBC Türkçe

Rusya IŞİD'i Akdeniz'den vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Palmyra'da bulunan IŞİD hedeflerini Akdeniz'deki donanma gemilerinden fırlatılan dört kruz füzesiyle vurduğunu açıkladı

31 Mayıs 2017 13:23

Rusya Savunma Bakanlığı, Palmyra'da bulunan IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) hedeflerini Akdeniz'deki donanma gemilerinden fırlatılan dört kruz füzesiyle vurduğunu açıkladı.

Devlet haber ajansı TASS'ın yayımladığı bakanlık açıklamasında, Amiral Essen fırkateyni ile Krasnodar denizaltısıyla şehrin doğusunda yer alan ve "Rakka'dan gelen teröristlerin ve mühimmatının yoğunlaştığı" hedeflerin hepsinin vurulduğu aktarıldı.

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Açıklamada Türkiye, ABD ve İsrail ordularının halihazırda kullanılan iletişim kanalları aracılığıyla konu hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "bu başarılı operasyonun Rus donanmasının saldırı düzenlemeye her an hazır olduğunu" gösterdiği vurgulandı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise ajansa yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konu ile ilgili bilgi verdiğini aktardı.

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