Rusya, IŞİD'e karşı koalisyona Türkiye'yi de davet etti

Geçtiğimiz günlerde Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşmesinde Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerin IŞİD’e karşı mücadelede birleşmesi gerektiğini ifade etmişti. Putin bu bağlamda Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın bu mücadeleye katkı sunmaya hazır olduğunu söylemişti. Bugünse Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD'e karşı bölge devletlerini mücadele koalisyonuna Türkiye'nin de katılabileceğini söyledi.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD’e karşı bölge devletlerinin mücadele koalisyonuna Türkiye’nin de katılabileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşmesinde Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerin IŞİD’e karşı mücadelede birleşmesi gerektiğini ifade etmişti.

Moskova’da basına konuşan Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı tüm bölge devletlerinin kendi imkanlarını birleştirmesini önerdi. Bu Suriye için de geçerli" dedi. Rus Bakan, IŞİD ile mücadeleye ülkesinin birlik ve berberliğini isteyen, aşırılıkçılıktan uzak silahlı muhalif güçlerin de katılabileceklerini dile getirdi.



Koalisyona bölgenin başka devletlerinin de katılabileceğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı, “Burada Suriyeli Kürtler, bölgenin diğer devletleri Irak, İran, Türkiye ve Suudi Arabistan da olabilir” şeklinde konuştu.



Kimseye herhangi bir planı empoze etmek gibi niyetlerinin olmadığına işaret eden Lavrov, “Biz sadece şunu görüyoruz. Bölgedeki bazı devletler arasındaki mevcut çelişkiler, ana hedef olan terörle mücadelede dikkatleri dağıtıyor. Bu çelişkiler bekleyebilir, bunlar öncelikli değil” dedi.

