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BBC Türkçe

Rusya, IŞİD ve Nusra Cephesi'ni İran'dan vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, İran\'ın Hamadan üssünden kalkan savaş uçaklarının Suriye\'de hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda, \'IŞİD ve Nusra Cephesi gibi terörist grupların\' hedef alındığı duyuruldu.

16 Ağustos 2016 14:45

Rusya Savunma Bakanlığı, İran'daki Rus savaş uçaklarının Suriye'de hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, Halep, İdlib ve Deyrizor'daki saldırılarda, "IŞİD ve Nusra Cephesi gibi terörist grupların" hedef alındığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca İran'ın Hamadan üssünden düzenlenen saldırılarda Tupolev Tu-22M3 tipi uzun menzilli ve Sukhoi Su-34 gibi kısa menzilli bombardıman uçaklarının kullanıldığını bildirdi.

Rusya devlet televizyonu Rossiya 24 de daha önce Rusya'nın, üste bombardıman uçakları konuşlandırdığını aktarmıştı.

İran ve Rusya'nın son operasyon öncesi askeri bir anlaşma imzaladıkları bildiriliyor.

Hamadan'da kaç Rus uçağı olduğu ise henüz bilinmiyor.

Tupolev-22, Rusya'nın 1960'lı yıllardan beri kullandığı ve düzenli olarak geliştirdiği, nükleer başlık da takılabilen uzun menzilli bir bombardıman uçağı.

Rusya daha önce Mozdok'taki üssünden kalkan uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla Suriye'de hava saldırıları düzenliyor ancak bu uçaklar Suriye hava sahasına girmeden önce yaklaşık 2000 kilometre mesafe kaydediyordu.

Hamadan'daki üssün kullanılması ile bu mesafe yaklaşık 700 kilometreye inmiş oluyor.

Rusya'nın daha önce Suriye'nin Lazkiye kentindeki üssünden kalkan kısa menzilli Sukhoi-34 tipi uçaklar ile ülkede hava saldırıları düzenlediği de biliniyor.

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