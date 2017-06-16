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Dünya

Rusya: IŞİD lideri Bağdadi öldürülmüş olabilir

"Çeşitli kanallar üzerinden doğrulamaya çalışıyoruz"

16 Haziran 2017 13:16

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin, geçen ay sonunda Rakka'nın güneyine düzenlediği bir hava saldırısında IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yi öldürmüş olabileceğini ve bu bilgiyi doğrulamaya çalıştıklarını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Rus hava güçleri, IŞİD liderlerinin, örgüt militanlarının Rakka'dan ayrılacağı yolları tartışmak için toplandığı bir komuta merkezine 28 Mayıs gecesi hava saldırısı düzenledi.

Açıklamada, "Bağdadi'nin bu toplantıda olduğu ve öldüğü bilgisini çeşitli kanallar üzerinden doğrulamaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın bu açıklamasının ardından konu ile ilgili ABD'den bir açıklama geldi. The Associated Press (AP) haber ajansının son dakika haberine göre, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı Koalisyon Sözcüsü, Rusya'nın geçtiği bu bilgiyi teyit edemeyeceklerini duyurdu.

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