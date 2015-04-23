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Dünya

Rusya, İran'ın S-300'lerini yakın zamanda teslim etmeyecek

İran Savunma Bakanı, füzelerin bu yıl içinde teslim alınacağını açıklamıştı

23 Nisan 2015 19:21

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a teslim edilmesi beklenen S-300 füzelerinin yakın zamanda gönderilmeyeceğini açıkladı. 

ITAR-TASS ajansı, İran'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerini teslim alınacağı açıklamasının ardından, füzelerin tesliminin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini söyledi..

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin teslimatını öngören anlaşmanın Moskova'da imzalanacağını ve füzelerin bu yıl içerisinde teslim edileceğini söylemişti.

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