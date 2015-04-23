Rusya, İran'ın S-300'lerini yakın zamanda teslim etmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a teslim edilmesi beklenen S-300 füzelerinin yakın zamanda gönderilmeyeceğini açıkladı.
ITAR-TASS ajansı, İran'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerini teslim alınacağı açıklamasının ardından, füzelerin tesliminin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini söyledi..
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, S-300 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin teslimatını öngören anlaşmanın Moskova'da imzalanacağını ve füzelerin bu yıl içerisinde teslim edileceğini söylemişti.