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Dünya
Deutsche Welle

Rusya İran'a füze yasağını kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'a S-300 hava savunma füzelerinin satışına izin veren kararnameyi imzaladı.

14 Nisan 2015 14:15


Rusya'nın kararı Tahran tarafından memnuniyetle karşılandı. İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan “Moskova ile iyi ilişkiler bölgede uzun vadeli bir güvenliğe hizmet edecektir” diye konuştu. ABD ise karara tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Steve Warren “Satışa direncimiz uzun süredir biliniyor. Bunun çözüme yardımcı olacağını sanmıyoruz” dedi.

Rusya eski devlet başkanı Dimitri Medvedev, Birleşmiş Milletler'in İran'ın nükleer programına yaptırım kararı alması üzerine 2010 yılında satışı yasaklamıştı. Yasak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1929 sayılı kararının hayata geçirilmesi olarak ifade edilmişti. İran ile kısa süre önce nükleer programı konusunda bir uzlaşmaya varılmış olsa da Tahran'a yönelik BM yaptırımları hâlâ yürürlükte ve bunların kaldırılmasına yönelik bir takvim de belirlenmiş değil.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov getirilen yasağın Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararına dayanmadığını, bunun Rusya'nın “kendi isteğiyle” attığı bir adım olduğunu söyledi. Lavrov dolayısıyla Moskova'nın S-300 hava savunma füzelerinin satışı için de yaptırımların kaldırılmasını beklemesine gerek olmadığını belirtti.

Rusya ve İran S-300 hava savunma sistemlerinin satışıyla ilgili 2007 yılında 800 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Kremlin'in üç yıl sonraki yasak kararı üzerine Tahran, Moskova'ya Cenevre'de 4 milyar dolarlık bir tazminat davası açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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