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Dünya

RUSYA, İRAN'A S

22 Eylül 2010 17:23

-RUSYA, İRAN'A S-300 FÜZELERİ VERMEYECEK MOSKOVA (A.A) - 22.09.2010 - Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov, BM Güvenlik Konseyi yaptırımları çerçevesine girdiği için İran'a S-300 füzeleri vermeyeceklerini söyledi. Makarov, bugün Rus İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, "İran'a S-300 füzelerinin verilmemesi yönünde bir karar alındı. Bu füzeler çok kesin olarak yaptırımlar çerçevesine dahil" ifadesini kullandı. Yetkililerin, İran'a S-300 füze satışı sürecini askıya almaları talimatı verdiğini belirten Makarov, kendilerinin de bu talimatı yerine getirdiğini kaydetti. Makarov, mevcut sözleşmenin iptal olup olmadığı sorusuna net yanıt vermekten kaçınarak, "Göreceğiz. Bu İran'ın davranışına bağlı olacak" demekle yetindi. Rusya ve İran S-300'lerin satışıyla ilgili anlaşmayı 2 yıl önce imzalamış ve anlaşmanın "yüz milyonlarca dolar" değerinde olduğu kaydedilmişti. Rusya söz konusu anlaşmayı geçen haziran ayının başında resmen dondurduğunu açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 11 Haziranda Taşkent ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran'a gönderilmesi yasak olan silahların listesinin Rusya Devlet Başkanlığı tarafından çıkartılacak bir kararname ile belirleneceğini söylemişti. Rusya Savunma Bakanı Anatoliy Serdyukov da 20 Ağustosta Erivan'a yaptığı ziyarette, Moskova'nın S-300 füzelerini Tahran'a gönderme planının olmadığını belirterek, "Herhangi bir şey teslim etmiyoruz. Teslimatla ilgili bir karar yok" demişti.

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