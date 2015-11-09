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Dünya
Deutsche Welle

Rusya, İran ile S-300 için anlaştı

Rusya, İran'la S-300 füze sistemi anlaşmasının imzalandığını bildirdi. İran'a silah sistemi sevkiyatı ABD'nin tepkisini çekiyor.

09 Kasım 2015 15:04


Konuyla ilgili açıklama Rus kamu şirketi Rostec'in genel müdürü Sergey Çemezov'dan yapıldı. Dubai Airshow'da RIA haber ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Rostec genel müdürü Çemezov, İran'a S-300 füze savunma sistemlerinin sevkedilmesini öngören anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Tartışma yaratan satış

Rusya'nın İran'a S-300 füzesavarları satmaya karar vermesi tartışmaya neden olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf Tahran'ın Yemen, Suriye ve Lübnan'daki istikrarsızlıkta payı olduğuna dikkat çekerek İran'a silah sistemi sevkiyatı yapmak için doğru bir zaman olmadığını duyurmuştu.

'Saldırı değil, savunma amaçlı'

Medyaya yansıyan bilgilere göre, İran Rusya'dan 20 milyar dolarlık petrol karşılığında S-300 tipi hava savunma füzesi alacak.

Eski Rus iç istihbarat teşkilatı başkanı Nikolay Platonoviç Patruşev ham petrol karşılığında İran'a verilecek olan hava savunma sistemlerinin saldırı değil savunma silahı olduğunu ve İran'ın başka ülkelere zarar verme gücü olmayan bu sistemleri sadece kendi güvenliğini korumak için kullanabileceğini açıklamıştı. Patruşev, sistemin sevkiyatının da hemen gerçekleşmeyeceğini, bunun üretimlerine bağlı olduğunu söylemişti.

Menzili 150 kilometre

Rus savunma uzmanı Pavel Felgenhauer, aynı zamanda saldırı amacıyla da kullanılabilecek olan S-300'lerin 150 kilometrelik menziliyle düşman uçak, gemi ve kara hedeflerini de vurabileceğini belirtmişti.

Rus uzman S-300'lerin Hürmüz Boğazı'nda konuşlandırılması durumunda İran'ın Basra Körfezi'ndeki pozisyonunun güçleneceğini kaydetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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