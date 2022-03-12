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Dünya

Rusya, Instagram'ı da engelliyor

Meta, platformlarında Rus lider ve askerlerine yönelik ölüm çağrısı yapmasına izin vermişti

12 Mart 2022 14:11

T24 Dış Haberler

Rusya, pazartesi itibariyle popüler sosyal medya platformu Instagram'ı ülkede erişime kapatma kararı aldı. 

Instagram'ın sahibi olan Meta şirketi dün nefret söylemi kurallarında geçici bir değişiklik yaparak bazı ülkelerdeki Facebook ve Instagram kullanıcılarının Rus lider ve askerlerine yönelik ölüm çağrısı yapmasına izin vermişti. Moskova, bu kararla ilgili de hukuki süreç başlattıklarını bildirdi. 

Moskova daha önce Twitter'a erişimi kısıtlamış ve Meta'nın sosyal medya platformu Facebook'u engellemişti. 

Rusya'nın medya denetim organı Roskomnadzor, "Rus vatandaşlarına şiddet çağrısını izin verildiği" gerekçesiyle böyle bir karar alındığını belirtti.

Roskomnadzor, Rus kullanıcılara fotoğraflarını başka platforma taşıyacak zaman tanımak için yasağın pazartesi günü yürürlüğe gireceğini belirtti.

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