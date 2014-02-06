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Dünya
Deutsche Welle

Rusya: İnsanî yardım konusunda uzlaşıldı

Suriye'nin Humus kentinde abluka nedeniyle zor durumda kalan 3 bin sivile insanî yardım götürülmesi konusunda Esad rejimi ile Birleşmiş Milletler'in uzlaşma sağladığı açıklandı.

06 Şubat 2014 19:57


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Lukaşeviç perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin abluka altındaki Humus kentindeki en az 3 bin sivile insanî yardım götürülmesi konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı.

İç savaşın başlamasından bu yana yaklaşık iki yıldır hükümet birliklerinin ablukası altında olan kentte, büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İnsan hakları örgütleri, yardım ulaştırılamayan kentte sivillerin açlıkla mücadele ettiklerini bildiriyor.

Tahliye konusunda çelişkili açıklamalar

Humus Valisi Tilal el Barazi, Suriye resmi haber ajansı Sana'ya yaptığı açıklamada, Beşar Esad yönetiminin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile kentteki sivillerin tahliyesi üzerine uzlaşmaya vardığını açıkladı. Ancak bu açıklama UNCHR Sözcüsü Peter Kessler tarafından teyit edilmedi.

Kente yardım malzemesi gönderilmesi konusunda da Kessler bir açıklama yapmaktan kaçındı. Kessler, "Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, kuşatılmış bölgelere yardım ulaştırmaya hazırız" dedi.

Humus kentindeki abluka ve sivillerin tahliyesi Suriye konulu Cenevre Konferansları'nda da gündeme alınmış, ancak uzlaşmaya varılamamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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