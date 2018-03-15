Rusya, İngiltere'ye misillemeye hazırlanıyor: Bazı diplomatlar sınır dışı edilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından, kendilerinin de "yakında" İngiliz diplomatları sınır dışı edeceğini açıkladı.

Rus medyasına konuşan Sergey Lavrov, İngiltere'ye misillemede bulunulup bulunulmayacağına yönelik bir soruya, "Kesinlikle. Yakında. Size bunu söz veriyorum" yanıtını verdi.

Lavrov, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının suikast girişiminde hedef alındıklarını vurgulayan İngiltere'nin iddialarını ise "kesinlikle hoyratça" olarak nitelendirdi.

Johnson: Numuneleri OPCW'ye vereceğiz

Öye yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise Salisbury kentinde Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızını hedef alan suikast girişiminde kullanılan sinir gazı Noviçok'a ait numunelerin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) verileceğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Boris Johnson, suikast girişiminden Rusya'nın sorumlu olduğuna dair kanıtların çok güçlü olduğunu belirtti.

Johnson, olayın ardından ABD ve Avrupa'nın verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Moskova, İngiltere'nin 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı almasına yol açan suikast girişiminin arkasında olduğu iddialarını reddediyor.

Anna Holligan-BBC Lahey Muhabiri

Burada önemli olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü OPCW'nin, kurumun onayladığı bir laboratuvarda bağımsız bir şekilde kontrol edecek olması. İngiltere'deki Porton Down Laboratuvarı OPCW onaylı tesislerden biri.

Yani buradaki denetçiler, tüm üye ülkeler adına maddenin doğrulanması için oraya gidebilir. Herhangi bir sinir gazının kullanılmış olduğu doğrulanırsa bu Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin ihlali sayılacak. Bu durumda İngiltere, OPCW denetçilerinin Rusya'ya gidip ülkenin tüm kimyasal silah stoğunun yok edildiği iddiasını doğrulamasını talep eden bir BM Güvenlik Konseyi kararı almasını isteyebilir.

Çoğu kişi, Moskova'nın saklayacak bir şey yoksa, işbirliği yapacağını söylüyor.

ABD: İngiltere ile dayanışma içindeyiz

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Washington'ın "en yakın müttefiki İngiltere'yle dayanışma içinde olduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca Londra'nın, 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının desteklendiği vurgulandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "ABD'nin böyle nefret uyandıran saldırıların tekrar yaşanmayacağından emin olmak istediğini" söyledi.

İngiltere'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının "adil bir tepki" olduğunu söyleyen Sanders, "Rusya'nın bu son hamlesi, Rusya'nın uluslararası kurallara dayalı düzeni hiçe saydığı, dünya genelindeki ülkelerin egemenlik ve güvenliğinin altını oyduğu, Batılı demokratik kurumlar ve süreçleri bozup, itibarını azaltmaya çalıştığı davranış kalıbıyla uyumlu" dedi.