T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya İngiliz diplomatları sınırdışı ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı alan İngiltere'ye aynı karşılığın verileceğini açıkladı.

16 Mart 2018 15:41

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da görevli İngiliz diplomatların sınırdışı edileceğini açıkladı.

Astana'daki Suriye görüşmeleri sırasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, bir gazetecinin İngiltere'nin Rus diplomatları sınırdışı etme kararına Moskova'nın aynı karşılığı verip vermeyeceği sorusunu "Elbette karşılık vereceğiz" diyerek yanıtladı.

Lavrov, Perşembe günü yaptığı açıklamada da İngiltere'ye misilleme yapılacağını söylemişti.

Kriz nasıl başladı?

Rusya ile İngiltere arasındaki kriz, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'in kızıyla birlikte İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından başlamıştı.

Skripal'a yönelik saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutan İngiltere'de Başbakan Therasa May, Londra'daki 23 Rus diplomatı sınırdışı edeceklerini açıklamıştı.

İngiltere'nin suçlamalarını kesin bir dille reddeden Rusya, olayın aydınlatılması için ortak soruşturma teklif etmişti. Rusya Devlet Başkanlığı sözcüsü Dimitri Peskov, Başkan Vladimir Putin'in krizle ilgili "Rusya'nın çıkarına en uygun" kararı vereceğini açıklamıştı.

Perşembe günü ortak açıklama yapan İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD liderleri saldırıyı kınamış, olayın "İngiltere'nin egemenliğine tecavüz" olarak nitelemişti.

Casus takasıyla İngiltere'ye taşındı

Moskova'nın sırlarını 2006'da İngiltere'ye satmaktan hapse giren eski Rus ajanı Skripal, 2010 yılındaki iki ülke arasında yapılan casus takasında İngiltere'ye taşınmıştı.

İngiltere'nin Salisbury şehrinde yaşayan Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulya, 4 Mart Pazar günü kentteki bir alışveriş merkezinin dışındaki bir bankta bilinçsiz vaziyette bulunmuştu. Hastaneye yatırılan baba ve kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

AFP/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Rusya Dışişleri Bakanı LavrovRusDışişleri Bakanı Sergey Lavrov MoskovaSuriyeLavrovMoskovaPerşembeSergey SkripalSalisburyRusyaBaşbakan Therasa May LondraDevlet BaşkanlığıDimitri Peskov Başkan Vladimir PutinFransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24