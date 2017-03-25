Rusya ile yeni bir kriz mi çıkıyor? Bu akşam Tele 1'de tartışılacak

Rusya ile Türkiye arasında bu kez de “domates-buğday savaşı” çıktı. Hafta içinde her iki ülkeden de gergin mesajlar geldi, gazetelerde sert yorumlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki hafta Moskova’da yapılan görüşmenin ciddi bir başarı getirmediği ortaya çıktı. Öte yandan Suriye’de iki ülke arasında artık işbirliğinden çok rekabetten söz ediliyor. Astana Süreci ise artık neredeyse tarihe karıştı.

Ne oluyor? Uçak krizinden sonra güçlükle barışan iki ülke şimdi yeni bir krizin eşiğinde mi? Domates ve buğday savaşlarının arkasında ne var? Moskova, Ankara'nın artık Suriye'den çekilmesini mi istiyor? Hollanda, Almanya ve diğer ülkelerden sonra şimdi de “Rusya ile kapışılarak” referandum dengelerinin değiştirilmesi mi planlanıyor?

Bu ve diğer birçok konu, basın özetleri, haberler ve bu arada Moskova Metrosu ile ilgili bir derleme, Tele 1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında.

Programa Petersburg Üniversitesi Doçenti, Türkolog ve uluslarararası ilişkiler uzmanı Aleksandr Sotniçenko, Kadir Has Üniversitesi Uluslarararası İlişkiler bölümünden Prof. Dr. Mitat Çelikpala ve Turkrus.Com sitesi editörü, gazeteci Suat Taşpınar canlı yayında konuk olarak katılacak.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini izlemek için tıklayın

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele 1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.