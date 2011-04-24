-RUSYA İLE VİZESİZ DÖNEM REZERVASYONU ARTIRDI ANKARA (A.A) - 24.04.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerine ilişkin usullere dair anlaşmanın 16 Nisan'da yürürlüğe girmesiyle Rusya'dan gelecek turist sayısının yüzde 20'lere ulaşan bir oranla artacağını bildirdi. Taşbaşı AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Rusya pazarının Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Vize uygulamasının olduğu dönemde de çok ciddi bir Rus turist potansiyeli olduğuna değinen Taşbaşı, bu durumun vizelerin kalkmasıyla daha da artacağını belirtti. Vize uygulamasının kaldırılmasının Türkiye'den Rusya'ya gidecek turist sayısını da artıracağını anlatan Taşbaşı, uygulamanın 30 günü geçmeyen seyahatlerde geçerli olacağını bildirdi. Şu ana kadar Rusya'dan Türkiye'ye düşük sezon olarak nitelendirilen Ocak, Şubat, Mart döneminde yüzde 40'lara varan bir turist artışı olduğunu kaydeden Taşbaşı, ''Geçen yıla göre güzel bir artış yaşanıyor. Şimdi yaz rezervasyonlarına baktığımızda yüzde 20'lik bir artış görülüyor'' dedi. Türkiye'ye gelmek isteyenlere 1 ayı geçmeyen seyahatlerinde vize uygulanmayacağını belirten Taşbaşı, ''Bir ayı geçen uzun zamanlarda ciddi problem yaşıyoruz. İki aydan uzun vize almak isteyenlere ağır prosedürler getirildi. Türkiye'de herhangi bir yerde çalışmak isteyenler, ticaret yapmak isteyenler için ve sahildeki evlerinde konaklamak isteyenler vize başvurularında sıkıntı çekiyorlar. Kuyruklar oluşuyor'' diye konuştu. Uygulamanın ilk dönemlerinde biraz karışıklık olabileceğini dile getiren Taşbaşı, Dışişleri Bakanlığı ile konuyu görüştüklerini, gerekli tedbirlerin alındığını ve ek personelin görevlendirildiğini söyledi. Bu durumun yaklaşık 1 ay içinde aşılacağını, önümüzdeki yıla herkesin hazırlıklı gireceğini ifade eden Taşbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bütün dünyada özellikle Avrupa Birliğinde insanlar özgürlükle seyahat ediyor vizeler, sınırlar olmadığı için. Bu ülkelerden diğerine kolaylıkla geçebiliyorsunuz. Oralarda çok ciddi sorunlar yaşanmıyor bizim de sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Türkiye'ye yılda 3 milyonun üzerinde Rus turist geliyor. Bu rakamın bu yıl 4 milyona yaklaşmasını bekliyoruz. Rusya'dan gelecek turist sayısında bu yıl yüzde 20'lere ulaşan bir oranla artış olacak. Vize uygulamasının kalkması turizmin yanı sıra birçok alanda olumlu sonuçlar doğuruyor.'' -SURİYE'DEN GELEN TURİST SAYISININ AZALDIĞI İDDİASI- Taşbaşı, vize uygulamasının olmadığı Suriye'den gelen turist sayısının son zamanlarda azaldığına yönelik iddialarla ilgili olarak da ''Geçtiğimiz yıl bu ülke ile vizelerin kalkmasıyla bizim Suriye'den gelen ziyaretçi trafiğimiz çok arttı. 2010'da çok ciddi bir artış olmuştu. Bu yıl ise Suriye'nin iç karışıklıkları nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüşün olması doğaldır. Turizm huzurun, barışın olduğu yerlerde gelişir. Bunlar yoksa turizm oralarda biraz duraklayacaktır. Ortalık durulduğunda, her şey normale döndüğünde bu durum da sona erecektir'' değerlendirmesinde bulundu.