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Yaşam

RUSYA İLE VİZESİZ DÖNEM BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

16 Nisan 2011 14:21

-RUSYA İLE VİZESİZ DÖNEM BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Türkiye ile Rusya arasında vize uygulamasının kalkmasının ardından Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye vizesiz giriş yapan ilk Rus yolcular, uygulamadan duydukları mutluluğu dile getirdi.  Rusya'nın Ekaterinburg ve Moskova şehirlerinden Atatürk Havalimanı'na gelen yolcular, herhangi bir sorunla karşılaşmadan Türkiye'ye vizesiz giriş yaptı.  Yolculardan turizmci Anna Kaysorova, uygulamayla ilgili düşüncelerini Türkçe olarak ''Çok güzel, mutluyuz'' sözleriyle dile getirdi.  İrina Kromme de 2 ülke arasında vize uygulamasının kaldırılmış olmasının çok iyi olduğunu söyledi.Bu arada, Moskova'dan gelen yolcular arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğine katılacak Rusya ekibi de yer aldı.  Atatürk Havalimanı'ndaki pasaport görevlileri, Türkiye'ye giriş yapan Rus yolcuların daha önce olduğu gibi ülkede kalacakları her bir gün için yanlarında 50 dolar bulundurmaları gerektiğini belirtti.   Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşmaya göre 2 ülke vatandaşları, turistik amaçla yapacakları vizesiz girişlerde tek girişte aralıksız 30 günden, 6 ay içinde ise 90 günden fazla Türkiye'de kalamayacak. Rusya'ya turistik seyahat yapacak olan Türk vatandaşlarının pasaportlarının geçerlilik süresinin en az 6 ay olması, pasaportun herhangi bir yerinde yırtık veya çok eski olmaması gerekiyor. Öte yandan, Rusya ile vizesiz döneme geçilmesinin ardından Türkiye'ye vize uygulamayan ülkelerin sayısı 58'e ulaştı. 

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