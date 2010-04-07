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Politika

Rusya ile vize Mayıs'ta kalkıyor

Başbakan Erdoğan, mayıs ayında yapılacak Türkiye- Rusya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında vizelerin kaldırılması için anlaşmanın imzala

07 Nisan 2010 03:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yapılacak Türkiye- Rusya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında vizelerin kaldırılması için anlaşmanın imzalanacağını açıkladı.

Resmi ziyaret için geldiği Saraybosna’da Boşnak Enstitüsü’nde bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

AKP iktidarıyla birlikte ihracatta Türkiye’nin birinci partnerinin Rusya olduğunu anlatan Erdoğan, “Rusya’dan bize gelen turist sayısı itibariyle 3.5 milyonu aştık. Enerjide de birinci ortağımız Rusya. Türk müteahhitlik sisteminin en büyük pay aldığı ülkelerden biri Rusya” dedi.


Biz niye yapmayalım

Erdoğan, mayıs ayında Ankara’da yapılacak Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında karşılıklı olarak vizelerin kaldırılacağının da müjdesini verdi. Erdoğan,“Kimin aklına geldi vizelerin kaldırılması. Mayıs ayında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalıyoruz ve vizeleri inşallah kaldırıyoruz. Şengen ülkeleri arasında bu oluyor da biz niye başaramayalım” dedi.




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