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Politika

RUSYA İLE VİZE KALKIYOR MOSKOVA (A.A)

16 Mart 2011 17:32

-RUSYA İLE VİZE KALKIYOR MOSKOVA (A.A) - 16.03.2011 - Türkiye ile Rusya arasında Geri Kabul Anlaşması ile iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ilgili nota teatisi yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in düzenledikleri ortak basın toplantısının öncesinde yapılan nota teatisine, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imza koydu. Ayrıca, Türk-Rus Toplumsal Formu protokolü ile TRT ile Rus Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi arasında işbirliği protokolü de imzalandı.

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