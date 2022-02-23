"Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik Türkiye'de buğday arzında sıkıntı yaratmaz"

Rusya ile Ukrayna arasında büyüyen gerginlik, söz konusu ülkelerin küresel buğday ticaretindeki payından dolayı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ulusal Hububat Konseyi (UHK), Türkiye'nin bu konuda kendi kendine yeten bir ülke olması dolayısıyla iç pazardaki buğday arzında sıkıntı yaşanmayacağını bildirdi.

UHK Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, geçen yıl dünya genelinde yaklaşık 770 milyon ton buğday üretildiğini söyledi.

Rusya'nın bu üretimin yaklaşık yüzde 10'una hakim olduğunu, buğday ihracatının da yaklaşık yüzde 20'lik kısmını gerçekleştirdiğini aktaran Taşpınar, Türkiye'nin ise uluslararası buğday ticaretinde yüzde 3,3 civarında payının bulunduğunu kaydetti.

Taşpınar, Türkiye'nin dünya buğday ekim alanlarının yaklaşık yüzde 3,2'sine sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye, buğday konusunda kendi kendine yeten bir ülkedir. Ülke genelinde buğdayla ilgili kesinlikle bir sıkıntımız olmaz. Türkiye'de iç pazar için yıllık ortalama 20 milyon ton buğdaya ihtiyaç var ve bu da ülkemizde üretiliyor. Dolayısıyla Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik Türkiye'de iç pazarda buğday arzında sıkıntı yaratmaz. Fırıncı gibi esnaflarımız başta olmak üzere, sektörde kesinti meydana geleceğini düşünmüyorum."

"TMO'nun piyasaya müdahale edebilecek stokları bulunuyor"

Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 9 milyon ton buğday ithal ettiğini dile getiren Taşpınar, söz konusu miktarın yaklaşık yüzde 65'inin Rusya, yüzde 15'inin de Ukrayna'dan alındığını ifade etti.

Taşpınar, Türkiye'nin ithalini gerçekleştirdiği buğdayları ihraç ürünlerinde kullandığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye dünyada en fazla un ihracatı yapan ülke. Bulgur ihracatında da birinci sıradayız. Makarna ihracatında İtalya'dan sonra ikinciyiz. İhraç ettiğimiz bu ürünleri ithal ettiğimiz buğdaydan üretiyoruz. Sektörümüzde ihracat yapan firmalarımızın da buğday stoklarının olduğunu biliyoruz. İhracat ürünlerinde kullanılacak buğdayda bir sıkıntı yaşanması durumda Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) de piyasaya müdahale edebilecek stokları bulunuyor."

Türkiye'de buğday hasadının haziranda yapıldığını anımsatan Taşpınar, bu sezon yağışlardan dolayı rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini anlattı. Taşpınar, bu üretim sezonunda dünya buğday üretiminde de yüzde 1'lik bir artış beklendiğini sözlerine ekledi. (AA)

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