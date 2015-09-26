Rusya ile Ukrayna arasında doğalgaz anlaşması



Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu başkan yardımcısı Maros Sefçoviç, Brüksel'de iki ülkenin enerji bakanları arasında altı saat müzakerelerin ardından ön anlaşmanın paraf edildiğini açıkladı. Rusya anlaşmada gaz fiyatında indirim yapma taahhütünde bulundu. Anlaşmanın Ekim-Mart ayları arasındaki dönemi kapsayacağı bildirildi. Sefçoviç, iki ülkenin enerji bakanları ile birlikte yaptığı basın toplantısında, "Böylelikle gelecek kış için üçlü bir anlaşma imzalamış olduk" dedi ve tüm teknik ayrıntıların netleştirildiğini söyledi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın olası sorunları engellemek için elinden geleni yapacağını belirtti. Bakan, Ukrayna'ya yapılan teklifin bin metreküp doğalgaz fiyatında 20 dolarlık bir indirim öngördüğünü kaydetti. Ukrayna'nın son olarak bin metreküp doğalgaz için ödediği fiyat 252 dolardı. Ukrayna Enerji Bakanı Vladimir Demchyshyn da ön anlaşmadaki ticari koşulların 'kabul edilebilir' olduğunu ve anlaşmanın bir an önce imzalanmasını umduğunu söyledi. Ukrayna, anlaşmada doğalgazı Avrupalı ortaklarına aktarma sözü de verdi. Avrupa Birliği, doğalgaz ihtiyacının üçte birini Rusya'dan karşılıyor. Bunun yarısı Ukrayna üzerinden AB'ye aktarılıyor.

Rusya, Ukrayna'nın ön ödeme yapmayı bırakması üzerine 1 Temmuz tarihinden itibbaren Ukrayna'ya doğlagaz sevkiyatını durdurmuştu. Ukrayna hükümeti Rusya'ya, doğalgaz sevkiyatını Ukrayna'nın doğusundaki ihtilaf nedeniyle baskı aracı olarak kullandığı suçlaması yapmıştı. Avrupa Birliği, anlaşmazlığın giderilmesi amacıyla arabulucu olarak devreye girmişti.