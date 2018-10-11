Rusya ile Tarım Hükümet Komitesi tutanağı imzalandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Ekim (DHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un, Rus Bakan Yardımcısı Sergey Levin ile gerçekleştirdiği toplantıda Tarım Hükümet Komitesi tutanağını imzalandı.

Ayrıca toplantıda 100 Türk şirketinin Rossa, Rusya Buğday Birliği Rusya Çeltik Birliği arasında ticaret işbirliği anlaşması imzalandı.

Görüntü Dökümü

- Türkiye ve Rusya Tarım Bakanı Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç ve Sergey Levin\'in toplantısından görüntüler

- Tarım Hükümet Komitesi tutanağının imzalanması.