Rusya ile Mısır arasında uçuşlar 5 yılın ardından yeniden başlıyor

Rusya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Norwdwind Havayolları, Mısır'a yeniden uçuş başlatmak için müracaat etmesinin ardından Mısır ile Rusya arasında 5 yılın ardından Mart ayı içerisinde uçuşların yeniden başlatılacağı bildirildi.

Mısır'da bulunan Sina Yarımadası'nda 224 kişiyi taşıyan Rus Metrojet Havayolları'na ait Airbus A-321 tipi yolcu uçağı 2015 yılında düşmüş ve düşen uçaktan kurtulan olmamıştı. Bu olaydan sonra 2 ülke arasında karşılıklı olarak uçak seferleri durdurulmuştu. Yaşanan trajediden sonra 2 ülke arasında uçak seferlerinin 5 yılın ardından yeniden başlatılması için ilk adım atıldı.

Rusya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Norwdwind Havayolları, Mısır'ın Sharm el Sheikh ve Hurghada tatil noktalarına uçuşların yeniden başlatılması için resmi müracaatı gerçekleştirdiği ve bu müracaatın ardından 2 ülkenin prensip anlaşmasına vardığı açıklandı. Mısır ve Rusya tarafları bu gelişmeyi doğrularken, uçuşların önümüzdeki Mart ayında başlatılmasının planlandığı fakat net bir uçuş tarihinin belirlenmediği öğrenildi.

Rusya Turizm Acenteleri Birliği (ATOR), Mısır Turizm Teşvik Bürosu'nun, Rusya'yı uluslararası reklam kampanyasına dahil etmediğini açıkladı. Açıklamada, Mısır tarafının ülkedeki turizm lokasyonlarının tanıtıldığı 3 yıllık büyük ölçekli reklam programına Rusya'yı dahil etmediğini ifade edilirken, Rusya'nın reklam programına dahil edilmesinin koşulunun karşılıklı uçuşların başlatılmasından sonra mümkün olabileceğini belirtti. (İHA)