Rusya ile karşılıklı uçuşlar başlıyor | Bakan Karaismailoğlu: Irak, Kenya ve Özbekistan da uçuşlara başlanabilecek ülkeler arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların alınacak bir dizi önlemle 1 Ağustos 2020 itibari ile başlatılacağını ve ilk olarak Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don'dan Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirileceğini bildirdi. Karaismailoğlu, Rusya'dan tatil bölgelerine doğru uçuşların ise 10 Ağustos 2020'den itibaren yapılacağını ve Antalya, Bodrum ve Dalaman Havalimanları ile olacağını açıkladı.

Karaismailoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı ile bir dizi görüşmenin yapıldığını ve 24 Temmuz 2020 tarihinde uçuşların başlatılmasına yönelik kararların alındığını bildirdi. İki ülke arasında yapılan görüşmeler kapsamında Rusya Federasyonu'nun uluslararası uçuşlarını 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle açma kararı aldığını anlatan Karaismailoğlu, ilk etapta Rusya Federasyonu'ndan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ile Türkiye'den Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirdi.

Karaismailoğlu, Rusya ile Türkiye'nin tatil bölgeleri havalimanlarına uçuşların ise 10 Ağustos 2020 itibariyle başlatılacağını açıklayarak, "Rusya Federasyonu'ndan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ve Türkiye'den Antalya, Bodrum ve Dalaman arasında tarifeli ve charter seferleri de 10 Ağustos'ta başlayacak" dedi.

"Irak, Kenya ve Özbekistan da uçuşlara başlanabilecek diğer ülkeler arasında"

Normalleşme süreci ile birlikte iç hat uçuşlarında hızla normale dönülmeye başlandığını ifade eden Karaismailoğlu, yurt dışı karşılıklı uçuş anlaşması yapılan ülke sayısını da her geçen gün artırdıklarını bildirdi. Karaismailoğlu, "1 Ağustos itibarıyla Rusya, Kuveyt, Hindistan ve Güney Afrika uçuşları başlayacak. Salgının seyrine bağlı olarak, Tunus, Cezayir, Mısır, Kırgızistan, Irak, Kenya ve Özbekistan da uçuşlara başlanabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor" diye konuştu.