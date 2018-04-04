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Dünya
Deutsche Welle

Rusya ile İngiltere arasındaki kriz Lahey'e taşınıyor

İngiliz askeri laboratuvarı, eski çifte ajan Skripal ve kızını zehirleyen sinir gazının nerede üretildiğini tespit edemedi. Rusya'nın girişimiyle konu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne taşınıyor.

04 Nisan 2018 02:48

Kimyasal ve biyolojik silah alanında araştırmalar yapan İngiliz askeri laboratuvarı, eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik saldırıda kullanılan zehirin nerede üretildiğine ilişkin bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı Müdürü Gary Aitkenhead, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, "zehirin askeri amaçla kullanılan Noviçok sinir gazı olduğunun tespit edildiğini, ancak Rusya'da üretildiğine dair bir kanıta ulaşamadıklarını söyledi.

Zehirin kesin kaynağını tespit edemediklerini belirten Aitkenhead, hükümete diğer bulgularla bir araya getirerek bir sonuca ulaşabilecekleri bilimsel bilgileri sunduklarını kaydetti. Aitkenhead, "Bizim işimiz bunun ne tür bir sinir gazı olduğuna dair bilimsel kanıtlar sunmak. Askeri derecede bir gaz olduğunu ve türünü tespit ettik. Ancak nerede üretildiğini söylemek bizim işimiz değil" dedi.

Rusya özür talep etti

Bu açıklamanın ardından Rusya, İngiltere'den özür dilemesini talep etti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus Interfax ajasına yaptığı açıklamada, "Bir şekilde Rusya'dan özür dilenmesi gerekiyor” dedi.

İngiltere, eski çifte ajan Skripal ve kızının Mart ayı başında zehirlenmesinden "büyük ihtimalle” Rusya'nın sorumlu olduğunu ve saldırıda eski Sovyetler Birliği dönenimde üretilen Noviçok adlı sinir gazının kullanıldığını savunuyor. Skripal ve kızına yönelik saldırı ile bağlantısı olmadığını savunan Rusya ise İngiltere'nin iddialarını kesinlikle reddediyor.

Skripal olayı OPCW'nin gündeminde

Diğer yandan Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Rusya'nın talebi üzerine Çarşamba günü olağanüstü toplanıyor.

Örgüt'ten Salı günü yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın olağanüstü oturum talebinin kabul edildiği, OPCW Yürütme Kurulu'nun Çarşamba sabahı yapılacak gizli oturumda İngiltere'nin iddialarını ele alacağı belirtildi.

Rusya, Pazar günü Skripal olayına ilişkin olarak OPCW'ye 13 soruluk bir liste göndermişti. Oturumda, Rusya'nın sorularına da yanıt verilmesi bekleniyor.

İngiliz mahkemesi yaklaşık iki hafta önce OPCW uzmanlarına Skripal ve kızından kan örneği alınarak, inceleme yapılmasına onay vermişti. OPCW'den alınan bilgilere göre, incelemelerin sonuçlarının üç hafta kadar sürebileceği belirtiliyor.

İngiltere'den Rusya'ya suçlama

İngiltere ise Rusya'nın Skripal olayını OPCW'ye taşımak istemesini konuyu "dikkati başka bir yöne çekme taktiği” olarak nitelendirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın girişiminin OPCW'nin sonuca ulaşmasını baltalamaya çalışmak için kullandığı dikkati başka yöne çekme taktiği olduğu ifade edildi.

Skripal olayı nedeniyle İngiltere 23 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti. İngiltere ile dayanışma gösteren Batı ülkeleri toplam 150 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Batı ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan krizde, Moskova buna misilleme olarak ABD'nin 60, diğer 23 ülkenin ise 59 diplomatını sınır dışı etme kararı almıştı.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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