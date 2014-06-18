Rusya ile Güney Kore puanları paylaştı



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nda altıncı gün H grubunda oynanan Rusya - Güney Kore maçıyla tamamlandı. Karşılaşma 1-1 sona ererken taraflar puanları paylaştı. Uzak Doğu ekibinin golünü Keun-Ho Lee atarken (68.) Rusya bu gole Aleksandr Kerzhakov ile karşılık verdi (74.).

Cuiaba kentindeki Arena Pantanal'da oynanan mücadeleyi 37 bin 603 kişi izledi. Her iki takım da öncelikle kaybetmemek düşüncesiyle çıktığı maçta tribünleri dolduranlar pozisyon sayısı az bir ilk yarı izledi. Devrenin akılda kalan pozisyonları Rusya'nın 31'nci dakikada Sergey Ignaşeviç ile kullandığı ve sonuç alamadığı serbet vuruşun yanı sıra üç dakika sonra Bundesliga takımlarından Mainz'ın forması giyen Ja-Cheol Koo’un Rusya kalesini uzaktan yokladığı ve Ignaşeviç'e çarpıp az farkla dışarıya giden şutu oldu (34.).

İkinci yarıya Rusya etkili başlarken kaptan Vassili Beresuzki'nin yakın mesafeden kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı (46.). Daha sonra Güney Koreli futbolcular uzak mesafeden şutlarla rakip kalede gol aradı. Bu pozisyonlarda Güney Kore'ye gol şansı tanımayan Rusya kalecisi Igor Akinfeev, 68’nci dakikada beklenmedik bir hata yaparak takımının geriye düşmesine neden oldu. Keun-Ho Lee’nin Rusya ceza alanına girmeden vurduğu sert şutta tecrübeli file bekçisinin müdahalesi yeterli olmadı ve ellerinden seken top ağlarla buluştu.

Capello farkı

Bu golle maça hareket gelirken İtalyan Fabio Capello yönetimindeki Rusya beraberlik golünü bulmakta gecikmedi. Bunda kurt teknik adamın oyuna yaptığı müdahalenin de etkisi vardı. 71'nci dakikada Yuriy Zhirkov'in yerine maça dahil olan Aleksandr Kerzhakov, Rusya atağında kaleci Jung Sung-Ryong'dan dönen topu tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi (74.). Kerzhakov, Rusya'nın Dünya Şampiyonası finallerine son kez katıldığı 2002'deki kadrosundan kalan tek futbolcu.

Maçta başka gol olmadı ve Rus futbolcular 18 Haziran'da 68'nci doğum gününü kutlayan teknik direktörleri Fabio Capello'ya 1 puan hediye edebildi. Böylece tüm grupların ardından H grubunda da ilk maçlar tamamlanmış oldu. Bu grupta Cezayir'i 2-1 yenen Belçika 3 puanla lider. İkinci sırayı paylaşan Rusya ve Güney Kore'nin 1'er puanı var. Son sıradaki Cezayir puansız.

H grubunda ikinci maçlar 22 Haziran Pazar günü yapılacak. Lider Belçika Rusya ile karşılaşırken Güney Kore'nin konuğu Cezayir olacak.