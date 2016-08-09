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Ekonomi

Rusya ile gıda ithalatı yıl sonuna kadar başlayacak

Rusya 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Türkiye'den gelen ürünlerin ithalatını yasaklamıştı

09 Ağustos 2016 21:09

Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, Rusya’nın Türkiye’den gıda ithalatına yıl sonuna kadar tekrar başlayabileceğini söyledi.

Rus haber ajansı RIA’da yer alan habere göre, Ulyukaev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Rusya’nın St. Petersburg kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Türk gıda ürünlerine yönelik uygulanan ambargonun yıl sonuna kadar kaldırılabileceğini belirten Ulyukaev, Rusya Federasyonu’nun da bu ürünlerin belirli standartları karşılayacağından emin olması gerektiğine işaret etti. 

Rusya, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Türkiye'den domates, portakal, elma, kayısı, lahana, tuz, brokoli, mandalina, salatalık, armut, kayısı, şeftali, erik, üzüm, çilek, kuru soğan, karanfil, tavuk ve hindi eti ithalatını yasaklama kararı almıştı.

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