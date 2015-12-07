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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Rusya ile en kötü senaryonun etkisi 9 milyar dolar olur

"Biz Rusya ile krizi tırmandırmak istemiyoruz"

07 Aralık 2015 13:00

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD Merkez Bankası Fed’in bu ay faizleri artıracağına inandığını söyledi ve küresel ekonomide zor bir dönemin geldiğine işaret etti. Şimşek, "En kötü senaryoda Rusya ile sıfır ilişki olsa bunun etkisi 9 milyar dolar olur" dedi.

Hürriyet’in haberine göre Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Rusya'dan dönen tarım ürünlerinin yüzde 80'ini başka pazarlara yönlendirdik. İşlenmemiş gıdanın enflasyona baskısı çok güçlü; buna dönük yapısal önlemler alma noktasındayız; Rusya'nın almadığı gıdanın iç pazara verilmesinin konjonktürel, geçici etkisi olabilir. Enflasyonu düşük tek haneye düşürmek için verimliliği ve üretimi artıracak adımları atmamız gerekiyor. Asgari ücret artışında kısmi telafi edici adımlar atılabilir ancak bütün yük kamu tarafından yüklenilmeyecek. Bütçenin temel parametrelerinde önemli değişiklik öngörmüyoruz ancak yeni gelişen durumları, vaatleri dikkate alacağız. Mali disiplin çıpasına reformları ve AB çıpasını ekliyoruz" dedi. 

Şimşek, "En kötü senaryoda Rusya ile sıfır ilişki olsa bunun etkisi 9 milyar dolar olur. Biz Rusya ile krizi tırmandırmak istemiyoruz, bu gerilimin etkisi GSYH'nin yüzde 0.3-0.4'ü civarında olabilir" diye devam etti. 

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