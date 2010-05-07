Rusya ile da vize kalkıyor

T24 - Türkiye ile Rusya arasında vizelerin uygulamasının kalkması için son adımlar atılıyor.



Suriye, Libya, Ürdün ve Katar ile beraber Türkiye'den vize istemeyen ülkelerin sayısı 58'e çıktı.



Türkiye ile Rusya arasında vizesiz dolaşımı öngören anlaşmayı iki ülke yetkilileri parafe etti.



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in gelecek hafta Ankara'ya yapacağı ziyarette imzalanması halinde, anlaşma yürürlüğe girecek.



Anlaşma Türk ve Rus vatandaşlarının bir aya kadar olan turistik ziyaretlerinin vize zorunluluğu dışında tutulmasını öngörüyor. Rusya'da çalışan ve eğitim görenlerin ise uygulama dışında kalması bekleniyor.



Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın iki ülkenin konsolosluk daireleri arasında parafe edildiğini ve karşılıklı iç onay sürecinin başladığını söyledi.



Akıncı, her iki ülke yetkili makamlarının anlaşmaya varılan metin üzerinde kendi değerlendirmelerini netleştirdikten sonra anlaşmanın imzalanabileceğini kaydetti.



Büyükelçi Akıncı, Türkiye ziyareti sırasında Medvedev ile cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün iç onay sürecinin sona ermesini beklemeden anlaşmayı imzalayabileceklerini belirtti Son dönemde Türkiye başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere, birçok ülke ile vize uygulamasını kaldırdı.





