Rusya ile AB arasında Estonyalı polis gerginliği



Estonyalı polis memuru Eston Kohver, Rusya'nın kuzeybatısındaki Pskov kentindeki bir mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Estonyalı görevli "casusluk, izinsiz silah bulundurmak ve sınır ihlali" ile suçlanıyor. Kararın temyize açık olduğu açıklandı. Mahkûmun mahkeme tarafından tayin edilen avukatı Yevgeni Aksiyonov, Estonyalı polisin daha hafif bir ceza umduğunu söyledi.

Estonya: 'Uluslarası hukuk ihlal edildi'

Estonya Dışişleri Bakanı Marina Kaljurand, mahkûmiyet kararını eleştirdi. Rusya'yı Estonyalı polisi derhal serbest bırakmaya çağıran Kaljurand, "Kaçırılması ve hukuk dışı bir uygulamayla Rusya'da cezaevine konulmasıyla uluslarası hukuk ihlal edilmiş oldu. Adil yargılanma hakkı bulamadı. Estonyalı diplomatların duruşmayı izlemesine ve ölçülü hukuk desteği almasına izin verilmedi" dedi.

'Tutsak edildi, Rusya'ya kaçırıldı'

Kohver bir yıldır Rusya'da tutuklu bulunuyor. Polis memurunun nasıl yakalandığına dair taraflar farklı görüşler dile getiriyor. Estonyalı yetkililer, görevlinin silahlı Federal Güvenlik Teşkilâtı (FSB) mensuplarınca Estonya topraklarında tutsak edildikten sonra Rusya'ya kaçırıldığını savunuyor. Kohver'in kaçırıldığı gün sınır ötesinde suçlarla ilgili bir araştırma yaptığı belirtiliyor.

FSB: 'Casusluk operasyonunda yakalandı'

Rusya'nın iç istihbarat örgütü FSB ise Kohver'in sınır bölgesinde, Rusya'nın egemenlik sahasında yakalandığını ileri sürüyor. FSB'nin iddialarına göre, bir "casusluk operasyonu" kapsamında yakalanan Kohver'in üzerinde yapılan aramada bir tabanca, mühimmat ve dinleme amaçlı özel tertibat ele geçirildi. Kohver'in avukatı iddiaların temelden yoksun olduğunu savunuyor.

Ukrayna krizi nedeniyle aralarında Estonya'nın da bulunduğu Baltık cumhuriyetleri ile Moskova arasında gerginlik yaşanıyor. Estonya, Letonya ve Litvanya, Rusya'nın toprak talep etmesinden kaygı duyuyor.