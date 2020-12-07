Rusya ikinci S-400 anlaşması için Ankara'nın kararını bekliyor

ABD Kongresi'nden yaptırımlara onay çıktı
Türkiye ve Rusya, 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti. S-400 hava savunma sisteminin testleri de geçen Ekim ayında deneme atışları yapılarak gerçekleştirildi.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının ABD ile ilişkilerde yarattığı gerilimse sürüyor. Bu sistemin NATO sistemleriyle uyuymlu olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyaran ABD, Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmış ve S-400'lerin kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. ABD Kongresi de geçen hafta S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı. Trump'ın tasarının kabul edilmesinden sonra 30 gün içinde imzalaması gerekiyor.
Tasarıda ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor.
DW/HS,BK
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