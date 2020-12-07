Rusya ikinci S-400 anlaşması için Ankara'nın kararını bekliyor

Rus devletine bağlı savunma sanayi şirketi Rostec'in başkanı Sergey Çemezov, hava savunma sistemi S-400'ün Türkiye'ye satışıyla ilgili Rusya'nın anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine ve sistemin sevkiyatının da tamamlandığına işaret ederek ikinci S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak Ankara'nın onayını beklediklerini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan bilgilere göre gazetecilerle bir brifing toplantısı için buluşan Çemezov sözlerini, "Top şimdi Türkiye'nin sahasında, ortağımızdan vereceği kararı bekliyoruz" şeklinde sürdürdü.

"Sıfırdan üretim mümkün değil"

Türkiye ile işbirliğinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin müzakerelerin sürdüğü bilgisini veren Çemezov, sistemin bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi olasılığını da tartıştıklarını ifade etti. Rus yetkili Çemezov, S-400 hava savunma sisteminin karmaşık teknolojiler içerdiğini ve sistemin sıfırdan yeniden üretiminin bu nedenle mümkün olmadığını vurguladı.

Savunmanın farklı alanlarında da Türkiye ve Rusya arasında umut veren ortaklıklar olabileceğini ve başka askeri teçhizatlar konusunda da görüşmeler yapıldığını söyleyen Çemezov, S-400 anlaşmasının bir NATO ülkesiyle yapılan ilk anlaşma olduğuna da dikkat çekti.