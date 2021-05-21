Rusya ihraç ettiği buğdayın Türkiye'de un, makarnaya çevrilmesinden rahatsız oldu; dönüşüm projesi başlatıp başına Türk profesörü getirdi

Dünyanın en büyük buğday üreticilerinden Rusya, rekolteyi un, makarna gibi daha katma değerli ürünlere dönüştürebilmek için başlattığı bilimsel çalışmaları Türk bilim insanı Prof. Dr. Hamit Köksel’e emanet etti.

BusinessWeek Bloomberg dergisinden Mehmet Erdoğan’ın haberine göre Köksel, Stolipin Devlet Tarım Üniversitesi çatısı altında kurulacak laboratuvarda bilimsel çalışmalar yürütülecek.

Köksel, alanında küresel ölçekte yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınan bir isim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Teknolojisi bölümünden mezun olduktan sonra Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’ndeki Hububat Teknolojisi Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak görev almış. Bakanlıktaki görevi sırasında Kanada’da yüksek lisansını tamamlamış. 12 yıl bakanlık bünyesinde çalıştıktan sonra Hacettepe Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalarına devam etmiş.

Bu üniversitede Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuş. Hamit Köksel, uluslararası alanda da birçok görev üstlenmiş. Hâlâ Türkiye temsilcisi olduğu Viyana merkezli Uluslararası Hububat Bilim ve Teknoloji Birliği (ICC) başkanlığı bu görevlerden sadece biri. Birçok alanda bilimsel ödülü bulunan bilim insanı, bugün akademik çalışmalarını İstinye Üniversitesi çatısı altında sürdürüyor. Rus buğdayının ürün ve üretim kalitesini artırmak Omsk şehrindeki laboratuvarın sorumluluğunu üstlenmeye hazırlanan Köksel, “Rusya yaklaşık 35 milyon ton buğday ihraç ediyor ve kaliteli bir buğday yapısına sahip. Ama bu buğdayı ham madde olarak değil, işleyip katma değeri daha yüksek ürünler olarak satmak istiyorlar. Bunun içinde buğdayın hem beslenme açısından kalitesini artırmak hem de üretim teknolojilerini geliştirmek için çalışıyorlar. Omsk’ta yapacağımız bilimsel çalışmalar bunun için önemli ve Rusya tarafı bu konuda benimle çalışmak istedi” dedi.

Putin gündeme getirmişti

Rusya’nın buğdayı işleyip ihraç etme hedefi, Rus siyasetinin son dönemdeki önemli konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ile bir araya gelen Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rus tahılından en çok un nerede yapılıyor?” diye sormuş, Patruşev ise “En çok Türkler alıyor ve un yapıyor” diye yanıtlamıştı. Moskova’da çalışan gazeteci Fuad Safarov bu diyaloğun Rus Devlet televizyonunda yayınlanmasının aslında bir mesaj olduğunu belirterek, “Rusya yakın gelecekte buğdaydan ziyade un ve unlu ürünler endüstrisini geliştirmeye yönelik önemli adımlar atacağının sinyallerini veriyor” dedi.

Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zuganov da bir süre önce Türkiye ve Rusya arasındaki buğday ticaretini eleştirmiş ve “Türkiye bizden aldığı buğdayı un yapıp bize iki kat daha pahalıya satıyor” demişti.