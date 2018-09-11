Rusya: İdlib'de kimyasal saldırı tezgahı için görüntü çekiliyor

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yetkililer, İdlib'deki muhaliflerin, kimyasal saldırı gibi gösterip hükümeti sorumlu tutacakları provokasyon için görüntü çekmeye başladığını öne sürdü.

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre, uzlaştırma merkezinde görevli Rus askeri yetkililer, 'kimyasal saldırı provasyonunun' hazırlıklarının başladığını öne sürdü.

Yetkililerin iddiasına göre, İdlib'deki militanlar, kimyasal saldırı gibi göstermek istedikleri provokasyonun 'doğal görünmesi için' olay yeri olarak seçtikleri Cisr el Şuğur'a ana maddesi klor olan zehirleyici bir madde içeren iki konteyner götürdü.

Rus yetkililer, 'Suriye'de cihatçıların denetiminde olan son büyük yerleşim yeri olan İdlib'deki militanların kimyasal saldırı süsü verecekleri olayın çekimlerine başladığı bilgisini ise sivillerin ihbarları sayesinde edindiklerini' ifade etti.

Hazırladıkları senaryoya göre militanlar, Suriye ordusunun varil bombaları ile vurduğunu iddia edecekleri Cisr el Şuğur'da, kendisini yardım örgütü olarak tanımlayan Beyaz Miğferler'in 'yaralananlara' yardım ettiğini gösteren çekimler yapacak.

Rus askeri yetkililerin ileri sürdüğüne göre, çekilen görüntülerin günün sonunda televizyon kanallarına dağıtılması ve sosyal medyada da yayılmaya başlaması planlanıyor.