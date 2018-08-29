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Dünya

Rusya İdlib ve Afrin'deki durumu İran ve Türkiye ile görüşüyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ağustos (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova’nın İdlib ve Afrin’deki durumu İran ve Türkiye ile görüştüğünü açıkladı

29 Ağustos 2018 19:26

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ağustos (DHA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova’nın İdlib ve Afrin’deki durumu İran ve Türkiye ile görüştüğünü açıkladı. 

Bogdanov gazetecilere yaptığı açıklamada, “İdlib ve Afrin’deki durumu direkt olarak ilgili taraflarla özellikle Suriye ateşkes garantörleri olan Türkiye ve İran ile görüşüyoruz” diye konuştu. 

Bogdanov, ayrıca görüşmelerde Suriye tarafının da olduğunu belirterek, “Şam’ın yasal yönetimi, siyasi, iç ve dış, hatta silahlı muhaliflerin temsilcileri de yer alıyor” dedi.

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