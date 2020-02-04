Rusya, İdlib'de kimyasal provokasyon hazırlığı yapanları durdurmak için Türkiye'den yardım istedi

Sputnik'in haberine göre; Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, ihbarın pazartesi akşam saatlerinde, Halep yakınlarındaki Maaret el-Artik köyü sakinlerinden 'sıcak hatta' geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Yeni provokasyonun, yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Maret el-Artik köyünde düzenlenmesi planlanıyor. Bunlar, İdlib bölgesine gelen militan yakınları, aralarında çocuklar da var. Hepsi daha önce ülkenin güneyindeki bölgelerden İdlib’e transfer edilmişti" ifadeleri yer aldı.

"Türkiye baskı yapsın"

Merkez, 'kimyasal saldırı' çekimlerinin yapılacağı yere iki arazi aracıyla 400 litre kimyasal maddenin getirildiğini belirtti.

Açıklamada, "Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye tarafını bu provokasyonu önlemek için İdlib gerilimi azaltma bölgesinin kontrolü altındaki sektöründeki militanlara baskı yapmaya çağırıyor" denildi.