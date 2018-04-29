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BBC Türkçe

Rusya iddiaları: Trump'ın oğlu ve yardımcıları ifade verecek

Donald Trump'ın oğlu Trump Jr ve yardımcıları Jared Kushner ile Paul Manafort , Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına ilişkin ilgili İstihbarat Komitesi'ne ifade vermeye hazırlanıyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve iki yardımcısı, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarıyla ilgili Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade vermeye hazırlanıyor.

Donald Trump Jr, babasının seçimlerdeki rakibi Demokrat aday Hillary Clinton ile ilgili zararlı bilgilere sahip olduğu ve Kremlin ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen Ruas avukat Natalia Veselnitskaya ile buluşmayı kabul etmişti.

Başkanın en büyük oğlu Trump Jr, damadı Jared Kushner ve Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower'da buluşmuştu.

Trump Jr, Rus avukatla buluşma önerisine onay verdiğini gösteren elektronik postaları yayımlamıştı.

Çarşamba günü bir açıklama yapan ABD Senatosu Yargı Komitesi, Trump Jr ve Manafort'un 26 Temmuz'da yapılacak oturumda ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

Kushner ise 24 Temmuz'da kapalı kapılar ardından yapılacak bir oturumda İstihbarat Komitesi'nin sorularını yanıtlayacak.

Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Trump ve Rusya iddiaları defalarca reddetti.

Ancak Trump'ın oğlu ve yardımcılarının diplomatik olmayan bir toplantı için Rus avukatla yaptıkları buluşma, iddialara ilişkin en ciddi kanıt olarak görülüyor.

New York Times (NYT) gazetesine bir mülakat veren ABD Başkanı, Rusya soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde geçen ay yapılan G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le gizli bir ikinci toplantı daha yaptığı iddialarını reddetmişti.

NYT'ye konuşan Trump, Zirve'de Putin'le yaptığı "15 dakikalık" ikili sohbetin "hoşbeşten" ibaret olduğunu belirtti.

Beyaz Saray, ABD basınında yer alan haberler sonrası Trump ve Putin'in G20'de ikinci bir teması olduğunu kabul etmiş, ancak bir toplantıdan çok "sohbet" havasında geçtiğini kaydetmişti.

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