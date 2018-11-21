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Dünya

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan Kırım'ı terk edenlere kolay vatandaşlık önerisi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) – Rusya İçişleri Bakanlığı, Kırım, Rusya’ya bağlanmadan önce yarımadadan giden vatandaşlara en kısa zamanda vatandaşlık sunulmasına ilişkin kararname taslağını hazırladı

21 Kasım 2018 14:12

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) – Rusya İçişleri Bakanlığı, Kırım, Rusya’ya bağlanmadan önce yarımadadan giden vatandaşlara en kısa zamanda vatandaşlık sunulmasına ilişkin kararname taslağını hazırladı.
Kırım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan \"Kırım ve Sivastopol\'ün Rusya\'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını\" öngören yasa ile 2014’te resmen Rusya’ya bağlanmıştı, fakat bu tarihten önce yarımadayı terk eden ve Rusya vatandaşlığı olmayan birçok vatandaş bulunuyordu. 
Rusya İçişleri Bakanlığı Göç Yönetimi Başkan Yardımcısı Valentina Kazakova taslakla ilgili olarak, “Bakanlığın hazırladığı kararname taslağında, Kırım’da doğan ve 18 Mart 2014 tarihinden önce Kırım’dan giden kişilerin tüm idari prosedürlerden muaf olarak Rusya vatandaşlığı almalarını teklif ediyor. Bu yenilik çok adil olur” dedi.
Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden sorumlu Komite Başkan Yardımcısı Konstantin Zatulin, kırım ve sivastapol’ün Rusya’ya bağlanmasından önce bu bölgelerde sürekli yaşayan ve 18 Mart 2014 tarihinden sonra bu bölgelere geri dönen Ukrayna vatandaşlarının ve Kırımlıların, prosedürlerden muaf bir şekilde kolayca Rusya vatandaşlığı almasını sağlayacak taslağı Duma’ya Haziran ayı sonunda sundu.

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