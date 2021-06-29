Rusya İçişleri Bakanı'nın servetini inceleyen bir gazeteci gözaltına alındı, iki editörün evi arandı

T24 Dış Haberler

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'in "gizli bir servete sahip olduğu" iddialarını inceleyen bir gazeteci gözaltına alındı.

Polisin, haberde çalışan iki gazetecinin de evlerine baskın düzenlendiğini ifade etti.

Araştırmacı gazetecilik yapan Proekt sitesinin genel yayın yönetmeni yardımcısı Mikhail Rubin'in haberin yazarı Maria Zolobova'nın evinin dışında gözaltına alındığı, polisin de Zolobova'nın evinde arama yaptığı belirtildi.

Proekt'in Genel Yayın Yönetmeni Roman Badanin'in de evinin arandığı ifade edildi.

Salı sabahı Proekt'in internet sitesine kısa süre erişim sağlanamadı.

Dozhd'a konuşan Badanin'in avukatı, müvekkilinin "bir karalama davasında" şüpheli olduğunun belirtildiğini söyledi.

Zolobova, baskınların İçişleri Bakanı ile ilgili haberlerden hemen sonra yapıldığına dikkat çekti.

Proekt, daha önce İçişleri Bakanlığı'nın haber merkezini arayarak yapılan araştırmanın "etik olmadığını" söylediğini aktardı.