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Dünya

Rusya:  İçinde 14 asker bulunan askeri uçak Akdeniz üzerinde radardan kayboldu

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, 18 Eylül (DHA) - Rusya içinde 14 asker bulunan İl-20 tipi bir askeri uçağın, Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğu bildirdi

18 Eylül 2018 09:14

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA, 18 Eylül (DHA) - Rusya içinde 14 asker bulunan İl-20 tipi bir askeri uçağın, Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, \"17 Eylül tarihinde Moskova saati ile 23.00 civarında Akdeniz üzerinde Suriye sahiline 35 kilometre mesafede, Khemeymim Hava Üssü\'ne dönen, Rus İl-20\'nin mürettebatı ile bağlantı koptu\" denildi.
İsrail\'e ait savaş uçaklarının Lazkiye\'ye gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu ifade edilen uçakla ilgili Rus askerlerin verdiği bilgilere göre, aynı anda Akdeniz\'de bulunan Fransa\'ya ait bir firkateynden füze atışı yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Rus resmi haber ajansı Ria Novost da, ajansa açıklamada bulunan İsrail Savunma Bakanlığı basın biriminin, \"Biz dışarıdan yapılan açıklamalara yorum yapmıyoruz\" dediğini yazdı.

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