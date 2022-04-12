Rusya için son 30 yılın en büyük daralma tahmini

Eski Rusya Finans Bakanı Alexei Kudrin'e göre hükümet büyüme tahminlerini yüzde 10-15 arası bir daralma öngörecek şekilde aşağı yönlü güncelleyecek.

Rusya eski Finans Bakanı Alexei Kudrin Salı günü yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin 1991’de Sovyetler Cumhuriyeti’nin dağılması sonrası en büyük küçülmeyi yaşayacağını ve Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 10 civarında küçülmeye doğru ilerlediğini belirtti.

Rusya Ukrayna’yı işgali sonrası Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımlar sonrası yüksek enflasyon ve temerrüde düşme riskiyle boğuşuyor.

“Resmi tahminler yüzde 10’da fazla küçülmeyi öngörecek şekilde olacak”

BloombergHT'nin devlet destekli RIA Haber Ajansı’na dayandırdığı haberine göre Rusya Ekonomi ve Finans Bakanlıkları şu anda yeni tahminleri üzerinde çalışıyor.

Haberde 2000-11 yılları arasında Putin yönetiminde finans bakanı olarak görev yapan Kudrin’in, “Resmi tahminler yüzde 10’da fazla küçülmeyi öngörecek şekilde olacak” açıklamalarına yer verildi.

Önceki tahminlerde ülke ekonomisinin 2021’de yüzde 4,7 büyümesi sonrası bu yıl için yüzde 3 büyüme öngörülmüştü.

Rus hükümetine yakın bir kaynağın Reuters’e yaptığı açıklamaya göre Ekonomi Bakanlığı GSYH’nın yüzde 10 ila 15 arasında bir küçülme öngörüyor. IMF ve Dünya Bankası verilerine göre GSYH’da yüzde 10 civarında bir küçülme 1994’ten bu yana en büyük daralma olacak.

Reuters’ın Mart sonunda analistler arasında yaptığı bir ankete göre 2022 GSYH medyan küçülmesi yüzde 7,3 oranında gerçekleşmesi beklenirken enflasyonun da 1999’dan bu yana en yüksek oran olan yüzde 24 seviyesine ulaşması bekleniyor.