Rusya Hollanda'nın suçlamalarını propaganda olarak niteledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 5 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Savunma Bakanlığı’nın Rusya’ya karşı yönelik suçlamalarını, \"aşamalı bir propaganda eylemi\" diye nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, “Rus vatandaşlarının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne siber saldırı yapmakla suçlandığı açıklamaların kimlere yöneltildiği anlaşılmıyor” denildi.

Bakanlık, Hollanda’nın Rusya’ya karşı yaptığı suçlamaların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün yaklaşan oturumuyla bağlantılı olduğuna işaret etti.

