Rusya, hokey maçına Sovyetler Birliği formasıyla çıkıp Finlandiya'ya yenildi

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Rusya'nın buz hokeyi milli takımı, Finlandiya ile oynadığı milli maça Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği formasıyla çıktı.
2021 Channel One Cup karşılaşmasında Finlandiya, Moskova'da Rusya'yı uzatmalarda attığı gol ile 3-2 geçti.
Rusya, ülkede hokey milli takımının 75. yılını kutlamak için kırmızı-beyaz ve göğsünde CCCP (Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик) ifadeleri yer alan formayla buza çıktı.
Sovyetler, bu forma tasarımıyla iki Olimpiyat'ta altın madalyaya ulaşmıştı.
Rusya, daha önce de 2015'te SSCB forması giyerek Finlandiya'ya yenilmişti.