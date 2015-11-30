Rusya: Havadan havaya füze ateşleyen uçaklarımız Suriye semalarında

Rusya Hava Kuvvetleri Sözcüsü İgor Klimov, havadan havaya füze ateşleme kapasitesine sahip savaş uçaklarının bugünden itibaren Suriye'deki operasyonlarda kullanılmaya başladığını duyurdu.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre İgor Klimov, "Bugün Rus Su-34 bombardıman uçakları ilk sortilerini yaptılar. Uçaklarımızda sadece yüksek patlayıcılık özelliğine sahip bombalar değil, aynı zamanda kısa ve orta menzilli havadan havaya füzeler de bulunuyor" dedi.

Uçaklardaki füzelerin "savunma amaçlı" olduğunu da vurgulayan Klimov, füzelerin hedefe kilitlenen düzeneklerle donatıldığını ve "60 kilometre yarıçapındaki hava hedeflerini vurabilme kapasitesine sahip" olduğunu da sözlerine ekledi.

Suriye'deki Rus uçakları daha önce havadan karaya bırakılan füzeler taşıyordu.