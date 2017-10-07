Rusya hava saldırısında 120 IŞİD’li terörist öldürüldü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Ekim (DHA) – Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde Suriye’de gerçekleştirilen hava saldırılarında 120 IŞİD’li terörist ve 60 paralı asker öldürüldü.

Yapılan açıklamada, Mayadin şehri yakınlarında bulunan bir karargaha yapılan hava saldırısında, aralarında dokuz Kuzey Kafkasyalının da bulunduğu 80 IŞİD’li terörist öldürüldü denildi.

Hava saldırısı sonucunda, eski Sovyetler Birliği, Tunus ve Mısırdan IŞİD’e katılan en az 60 yabancı uyruklu terörist öldürüldü.

Bakanlık, Irak’ın Suriye ile sınırında yer alan Albu Kamal şehrinden çok sayıda yabancı uyruklu teröristin geçiş yaptığını da ekledi.