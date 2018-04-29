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BBC Türkçe

Rusya, hapisteki iki Kırım Tatarı İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz'ü 'Erdoğan'ın sayesinde' Türkiye'ye sınır dışı etti

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da hapiste bulunan iki Tatar, Türkiye'ye sınır dışı edildi. Tatarların sürgündeki lideri Mustafa Dzhemilyev, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretindeki anlaşmaları sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da cezaevinde bulunan Tatar toplumunun önde gelen iki ismi İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz Türkiye'ye sınır dışı edildi. Kırım'daki bir Rus mahkemesi Çiygöz'e sekiz yıl, Ümerov'a ise iki yıl hapis cezası vermişti.

Ümerov'un eşi Maye Ümerov, TSİ 13.00 sularında Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, "Serbest bırakıldılar ve Türkiye'ye giden bir uçağa bindirildiler" dedi.

BBC Monitoring'in (İzleme Servisi) haberine göre, Ümerov ve Çiygöz Kırım Tatarlarının kurduğu fakat Rusya'nın ilhakın ardından kapattırdığı Meclis'in üyesiydi.

Ukrayniska Pravda gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Kırım Tatarları'nın sürgündeki lideri Mustafa Dzhemilyev ikilinin önce Kırım'daki Simferopol'a, ardından Rusya'daki Anapa kentine götürüldüğü ve buradan Ankara'ya giden bir uçağa bindirildiğini söyledi.

Dzhemilyev'e göre Ümerov ve Çiygöz'ün Türkiye'ye gönderilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında yaptığı anlaşmalar sayesinde mümkün oldu.

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