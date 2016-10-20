Rusya: Halep'te "insani ara" resmi olarak başlayacak

Rusya, Suriye'nin Halep kentinden sivil ve muhalif güçlerin çıkarılması için önerdiği hava bombardımanına sekiz saatlik 'insani ara'nın Perşembe günü yerel saatle 08.00'de resmi olarak uygulamaya geçeceğini duyurdu.

Rusya, Salı günü yaptığı açıklamada kente hava saldırılarına, Perşembe sabah sekizden öğleden sonra dörde kadar "ara vereceğini" duyurmuştu. Rus yetkililer, Çarşamba yaptığı açıklamada ise, bu aranın üç saat daha uzatılarak öğleden sonra yediye çekildiğini açıkladı.

Ancak Moskova'nın 'insani ara' önerisi, adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren İslamcı örgüt Nusra Cephesi tarafından reddedildi.

Şam'ın Fethi Cephesi, aynı gün BBC'ye ulaştırdığı yazılı açıklamada Halep'in doğusundan çıkmanın "teslim olmak" anlamına geleceğini vurguladı.

Moskova'nın çağrısını reddeden örgüt, açıklamasında bölgedeki ana isyancı grupların Rusya'nın bu öneriyle "numara yaptığı" düşüncesinde olduğunu belirtti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi,bu saldırıların başlamasından bu yana bölgede 2 bin 700'e yakın sivilin öldüğü ya da yaralandığını tahmin ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Şam'ın Fethi Cephesi'nin Halep'te 900'e yakın savaşçısı olduğunu ifade ediyor.

Örgütün açıklamasında, yıllarca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuşatma altında tuttuğu Humus'un 2014'te, başkent Şam yakınlarındaki Daraya'nın ise Ağustos ayında boşaltılması için benzer çabalar olduğu hatırlatıldı.

Örgüt, Rusya'nın bu adımıyla Suriye'de Sünnilerin yoğunlukta olduğu bölgeleri "temizlemeyi" ve farklı isyancı grupları "ayrıştırarak" onları zayıflatmayı amaçladığı görüşünde:

"Halkımızdan vazgeçmeyi seçmeyeceğiz. Onların kanına ihanet etmeyeceğiz ve rejimi ortadan kaldırana kadar da cihadı sürdüreceğiz. Bunun karşısındaki herhangi bir plan reddedilecektir."

Suriye rejimi güçleri, geçen ay örgütü kuşatmış ve gruba Rusya'nın desteğiyle ağır hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı.

'İnsani ara' açıklaması , bombardıman sonucu Halep'te bir aileden 14 kişinin öldüğü haberlerinin ardından gelmişti. Bu saldırıda en az sekiz çocuk ve iki kadının öldüğü belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, bu aranın sivillerin, hasta ve yaralıların bölgeden kaçabileceği altı insani koridorun güvenliğini garanti altına almayı sağlayacağını söyledi. Shoigu, muhaliflerin ise kendilerine ayrılmış iki özel koridordan silahlarıyla geçerek bölgeyi terk edebileceklerini belirtti.

Savunma Bakanı Shoigu, Türkiye, ABD ve Katar'dan askeri yetkililerin de katıldığı, Cenevre'de Çarşamba gerçekleşen müzakereler süresince "teröristleri ılımlı isyancılardan ayırt etmek" için çalışmaların başlayabileceği çağrısı yaptı.

Yine Çarşamba günü yapılan bir başka açıklamada Şam'ın güneybatısında, kuşatma altındaki Muadhamiya kasabasından, çoğu isyancılar olmak üzere yüzlerce insanın bölgeden çıkarıldığı söylendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura da, bölünmüş kent Halep'in doğusundaki cihatçı örgütlerin varlığının Suriye ve Rusya'nın askeri operasyonları için bahane yarattığını söylemişti.

Mistura, 6 Ekim'de Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Şam'ın Fethi Cephesi militanlarının kentten ayrılmaya karar vermesi halinde onlara eşlik edebileceğini açıklamıştı.

Mistura, "Şerefinizle, silahlarınızı da alarak İdlib veya istediğiniz başka bir yere gitmeye karar verirseniz o zaman bizzat size eşlik etmeye hazırım" demişti.