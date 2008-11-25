Rusya: Gürcü saflarında Türkler de vardı

Rusya, Gürcistan ile Ağustos ayında girdiği kısa süreli savaşta kendi güçleriyle çatışmaya giren yabancılar arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu öne sürdü.



Rusya Genel Savcılık Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandır Bastriykin, St. Petersburg kentinde düzenlenen bir konferansta, Gürcistan saflarında hangi ülke vatandaşlarının Rusya’ya karşı savaştığı yolundaki gazetecilerin sorusuna, “Amerika, Çek Cumhuriyeti, Çeçenistan, Baltık ülkeleri, Ukrayna ve Türkiye” yanıtını verdi.



Bastriykin, Gürcistan saflarında savaşan yabancı ülke vatandaşlarıyla ilgili ellerinde delil bulunduğunu ve söz konusu ülke vatandaşlarının sayısının çok düşük olduğunu belirterek, “Bunlar genel olarak destek görevlerini yerine getirdiler. Bunlardan bazıları Gürcü Silahlı Kuvvetlerini eğitti. Ayrıca bunların arasında biri Ukrayna’dan, diğeri Letonya’dan iki keskin nişancı vardı” dedi.



Yabancı savaşçıların saldırıda yer almasının suç olduğunu kaydeden Bastriykin, bu konuyu Interpol yetkilileriyle yapacakları bir toplantıda gündeme getireceklerini söyledi.



Gürcistan: Fanteziden ibaret



Gürcistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Kaka Lomaia da Reuters haber ajansına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Böylesine saçma açıklamalarla ilgili yorumda bulunmak son derece güç. Yasal olarak sadece Gürcistan vatandaşları Gürcü ordusunda yer alabiliyor. Ağustos ayındaki çatışmalarda dünyanın neredeyse yarısının askerlerinin ordumuzda yer aldığı yönündeki açıklamalar, barışçıl halkı öldürmelerini haklı göstermeye çalışan Rus yönetiminin fantezisinden ibaret” diye konuştu.

