Rusya gümrüğe 3 kat zam yaptı; çiçek ihracatı kesildi

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, gümrük fiyatlarına 3 kat zam yapması nedeniyle Rusya'ya çiçek ihraç edemediklerini söyledi. Rusya pazarının çok ciddi gelir sağladığını anlatan Yılmaz, "Gümrük tarifeleri eskiye göre 3 kat artırıldığı için satış yapamıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi olan Antalya'da ihracat her türlü olumsuzluğa rağmen devam ediyor. Sezon sonuna 4 ay kala geçen yıl belirledikleri 85 milyon dolarlık hedefi tutturan kesme çiçek ihracatçıları, kendilerine yeni bir hedef belirledi. Yeni hedeflerinin 124 milyon dolar olduğunu anlatan Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Türk Cumhuriyetlere de ihracat yaptıklarını, 'memleketlim' anlayışının fayda sağladığını söyledi.



"3 kat artan gümrük fiyatı nedeniyle Rusya'da yokuz"

2015 yılında Türkiye'nin Rus savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesiyle iki ülke arasında başlayan krizin 3 yıl geçmesine rağmen tam manasıyla aşılamadığını anlatan İsmail Yılmaz, "Rusya pazarıyla ilgili bürokratik engelleri bir türlü aşamadık. Rusya krizinden sonra gümrükler 1 yıldır açık deniliyor ama gümrük tarifeleri eskiye göre 3 kat artırıldığı için bir türlü satış yapamıyoruz. Siyasi kriz bence devam ediyor. Bunun için birçok kez girişimde bulunduk. Rusya ciddi bir pazar bizim için ama şu anda orada yok durumundayız" dedi.

