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Spor

Rusya Grand Prix'inde kazananı Mercedes belirledi

Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton üst üste üçüncü kez birinci oldu

30 Eylül 2018 20:21

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Rusya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu. 

Formula 1'de sezonun 16. mücadelesi, Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5,848 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas'ın yanı sıra arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari) ve Kimi Raikkonen (Ferrari) startta yerlerini korudu.

19. cepten kalkan  Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen ise 8. turda 5'inciliğe kadar tırmandı. İlk 4 sıradaki pilotlardan farklı bir lastik stratejisi seçen Verstappen, bu isimlerin "pit stop"larını tamamladığı 19. turda liderliğe de yükseldi.

26. turda 2. sıradaki Bottas, takım emriyle yerini Hamilton'a verdi. Hamilton, Verstappen'in 43. turda pite gelerek 5. sırada piste dönmesiyle liderliğe yükseldi.

Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran Hamilton,  bu sezon 8'inci, kariyerinin 70. birinciliğine ulaştı. Hamilton'ın 2.5 saniye arkasındaki takım arkadaşı Bottas 2'nci, liderden 7.4 saniye sonra bitişe gelen Vettel ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 306'ya  çıkaran şampiyona lideri Hamilton, bitime 5 yarış kala takipçileriyle arasındaki farkı 50 puana yükseltti. Büyük Britanyalı sürücüyü, 256 puanla Vettel ve 189 puanla Bottas takip etti.

Sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si, 7 Ekim'de yapılacak.

Yarış sonucunda pilotlar ve takımlar klasmanında üst sıralar şöyle oldu: 

Pilotlar

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 306 puan 
  2. Sebastian Vettel (Almanya): 256 
  3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 189 
  4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 186 
  5. Max Verstappen (Hollanda): 158
     

Takımlar 

  1. Mercedes: 495 puan 
  2. Ferrari: 442 
  3. Red Bull: 292 

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