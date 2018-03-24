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Dünya

Rusya Genelkurmay Başkanı: Suriye'de tüm yasa dışı silahlı oluşumlar yurt dışından yönetiliyor

"Suriye karşıtları gizli faaliyetler yürütüyor"

24 Mart 2018 16:38

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye'deki tüm silahlı oluşumların yurt dışından silahlandırıldığını, finanse edildiğini ve yönetildiğini söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Askeri Akademisi'nde konuşan Gerasimov, "Rusya hükümeti tarafından Suriye krizine dahil olana kadar bu ülke, dört yılı aşkın bir süre boyunca varlığını sürdürmek için ilan edilmemiş bir savaş yürüttü. İç kargaşadan doğan bu mücadelenin askeri çatışma haline ne zaman geldiği konusunda net bir yanıt yok. Hiçbir ülke, Suriye'ye açıkça savaş ilan etmedi ancak tüm yasa dışı silahlı oluşumlar yurt dışından silahlandırılıyor, finanse ediliyor ve yönetiliyor" ifadelerini kullandı. 

"Suriye karşıtları gizli faaliyetler yürütüyor"

Sputnik'te yer alan habere göre, zaman ilerledikçe Suriye'deki silahlı çatışmalardaki katılımcıların sayısının arttığına işaret eden Gerasimov, Suriye karşıtlarının bu ülkeye karşı doğrudan silahlı çatışmalara katılmadığını, bunun yerine gizli faaliyetler yürüttüğünü vurguladı.

"Günümüzde çeşitli askeri uzmanlar, Suriye'deki silahlı çatışmaları 'yeni nesil savaşın' prototipi olarak ele alıyor. Bunun en önemli özelliği, Suriye karşıtı devletlerin doğrudan çatışmalara müdahil olmayıp gizli faaliyetler yürütmeleridir" diye devam eden Rus Genelkurmay Başkanı, silahlı mücadelenin niteliğindeki değişikliğin devam eden bir süreç olduğunu ve son dönemdeki tüm silahlı çatışmaların birbirinden farklı olduğunu kaydetti. 

Askeri faaliyetlerin içeriğinin de değiştiğini kaydeden Gerasimov, "Mekansal kapsamları genişliyor, gerginlik ve dinamiklik artıyor. Operasyon hazırlık ve yürütme zamanları kısalıyor" diye ekledi.

 

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